L’accordo si applica solo ai nuovi lavoratori di Valerio Vallefuoco









Con la legge 83 del 2023 è stato ratificato in Italia l’accordo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e il protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito

e sul patrimonio.

L’accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

La Svizzera ha già terminato l’iter interno di ...