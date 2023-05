L’assegno di ricerca apre la porta al taglio del 90% dell’imponibile di Michela Magnani









Il rientro in Italia con assegno di ricerca “esente” permette di usufruire dell’agevolazione prevista per i ricercatori.

Coloro che sono entrati in Italia per svolgere una delle attività di ricerca regolamentate dall’articolo 22 della legge 240/2020, al momento dell’effettiva assunzione da parte dell’università potranno usufruire dell’incentivo fiscale per ricercatori previsto ai dall’articolo 44 del Dl 78/2010. Tuttavia, la durata di tale agevolazione partirà dal momento dell’ingresso e in cui è ...