L’assenza ingiustificata sarà uno step del lavoratore verso le dimissioni

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. È questa la disposizione prevista dal disegno di legge in materia di lavoro presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 6 novembre 2023 (AC 1532-bis, all’esame della commissione Lavoro), in tema di cessazione del rapporto per assenze senza ...

