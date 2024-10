L’edilizia non rallenta: +3,9% le ore lavorate

Continua a tirare la locomotiva delle costruzioni, anche grazie all’onda lunga del Pnrr, il grande traino che sta portando il settore dell’edilizia su numeri da capogiro. A certificare che il comparto avanza e non arretra sono i numeri dell’Osservatorio della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili che il Sole24Ore è in grado di anticipare. Nel primo semestre dell’anno tre delle quattro gambe su cui poggia il sistema della costruzioni marciano a passo spedito: le ore lavorate, il numero...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi