L’Inps rivaluta gli importi dell’assegno unico di Marcello Mello

L’Inps, con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023, ha reso noto di aver avviato, come già anticipato nella circolare 23/2022, la rielaborazione delle competenze mensili a partire da marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell'annualità 2022, tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.



L'operazione di cui sopra si è resa necessaria, non...