L’uscita della Svizzera dalla black list non ha effetti retroattivi di Antonio Longo

Aggiornata la definizione di lavoratore frontaliere









L’uscita della Svizzera dalla black list per le persone fisiche ha effetti sul futuro. Con la circolare 25/E/2023 l’agenzia delle Entrate si adegua di fatto al dettato normativo. Per via del nuovo accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 sulla fiscalità del lavoro frontaliero, ratificato dall’Italia con legge 83/2023 cui ha fatto seguito il Dm 20 luglio 2023, la Svizzera è stata espunta dall’elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato ai fini Irpef ex Dm 4 maggio 1999. In base all’articolo...