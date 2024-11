Nell'ottica di una maggiore e più rapida tutela dei lavoratori in relazione alla materia di lavoro e legislazione sociale, il legislatore riconosce agli ispettori del lavoro la possibilità di adottare il provvedimento di disposizione.

L'articolo 14 del DLgs 124/2004 prevede la possibilità di adottare la disposizione "in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative", introducendo un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione. Si tratta di una previsione normativa che si affianca a quella prevista dagli artt...