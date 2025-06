La legge 76/2025, un nuovo capitolo per le relazioni industriali in Italia

Una lettura della Legge 15 maggio 2025, n. 76, dal punto di vista dell'organizzazione, è di utilità per mettere a fattor comune esperienze e punti di vista centrando il primo degli obiettivi della disposizione: la condivisione e lo stimolo alla negoziazione

L'entrata in vigore della Legge 15 maggio 2025, n. 76, sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili, può rappresentare un importante momento di trasformazione per l'industria italiana e le relazioni industriali nel nostro Paese. Come manager che lavora da un paio di decenni, ahimè, con le risorse umane, la vedo come un'opportunità strategica: non un mero obbligo, ma un catalizzatore per rafforzare l'appartenenza, la produttività e la resilienza aziendale. Questa legge...