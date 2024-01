La Legge di bilancio 2024 in busta paga

Confermato l’esonero IVS del 6/7 per cento e l’abbassamento al 5% dell’imposta sui premi di produttività; introdotte la decontribuzione per le madri lavoratrici e la detassazione su straordinari e lavoro notturno per il settore del turismo



La legge di bilancio per l’anno finanziario 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) introduce numerose novità in ambito previdenziale e fiscale. Le novità interessano sia i lavoratori dipendenti sia i datori di lavoro e si concentrano, in particolar modo, sul lavoro subordinato e, più in generale, sulla riduzione del cuneo fiscale in busta paga. Si osservano, infatti, la conferma dell’esonero IVS di 6/7 punti percentuali e l’introduzione della decontribuzione per le madri lavoratrici, oltre alla detassazione...