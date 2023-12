La proroga al 31 marzo dello smart working vale anche per i lavoratori fragili di Aldo Bottini

Anche se l’emendamento al decreto Anticipi menziona, nel settore privato, solo i genitori di under 14 la disposizione richiamata si riferisce a entrambe le categorie









È in arrivo l’ennesima proroga del diritto allo smart working, nel settore privato, per genitori di figli minori di 14 anni e per quei lavoratori che, in base all’accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta nel periodo dell’emergenza Covid (il cui obbligo è cessato il 31 luglio 2022), risultino più esposti al rischio di contagio da Covid-19 (cosiddetti “fragili”). A norma del precedente intervento di proroga, il diritto a oggi scade il 31 dicembre...