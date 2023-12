Proroga del lavoro agile per genitori con figli under 14 di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

In un emendamento al decreto Anticipi nel privato previsti tre mesi in più con scadenza a fine marzo 2024. Termina a fine anno il diritto allo smart working per fragili e super fragili









Per i genitori con figli under 14 del settore privato il diritto a chiedere (e ottenere) lo smart working, in scadenza a fine anno, viene prorogato di tre mesi, fino al 31 marzo 2024. Nulla da fare (al momento) per i lavoratori fragili e super fragili, per i quali la normativa di miglior favore sull’utilizzo del lavoro agile oggi in vigore termina il 31 dicembre.

A sorpresa è un emendamento, presentato da Pd e M5S al decreto Anticipi, approvato ieri sera dalla commissione Bilancio del Senato, rimette...