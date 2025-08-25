La spesa Inps arriva a 364 miliardi. Anticipate -11%
Incidenza sul Pil del 17,1% nel 2040 a causa dell’inverno demografico
Una spesa per trattamenti previdenziali erogati dall’Inps arrivata a 364,1 miliardi a fine 2024, con una crescita di quasi il 2,5% sul 2023. Un picco di spesa sul Pil del 17,1% atteso nel 2040, quando saranno ancora più visibili gli effetti del cosiddetto “inverno demografico”. Un aumento delle nuove prestazioni pensionistiche di tipo assistenziale liquidate lo scorso anno del 6,5% rispetto ai dodici mesi precedenti. Un calo del 9% del ricorso agli assegni anticipati destinato a diventare più marcato...