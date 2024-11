Lavoratrici madri, esonero contributivo esteso anche alle autonome

Tra le misure a sostegno della famiglia e della natalità viene riproposto l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri, ma in una versione completamente rivista rispetto a quest’anno e con una misura ancora non definita.

L’articolo 1 della legge 213/2023 ha introdotto per il 2024-26 un esonero contributivo totale della quota a loro carico per le madri con almeno tre figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo (comma 180) e, per il solo 2024, l’ha esteso a quelle...