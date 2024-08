Lavori autostradali, welfare e permessi in cambio di flessibilità

Riposi, misure di welfare e investimenti formativi in cambio di flessibilità organizzativa: queste, in poche parole, sono le linee guida che hanno spinto Amplia Infrastructures Spa, l’impresa di costruzioni del Gruppo Autostrade per l’Italia e le rappresentanze sindacali nazionali, aziendali e territoriali a firmare lo scorso 25 luglio un accordo di secondo livello molto innovativo per le attività della manutenzione.

La questione principale che hanno dovuto affrontare le parti presenti al tavolo sindacale...