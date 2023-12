Lavoro e disabilità, assunzioni in aumento

Il buon andamento dell’occupazione nel 2023 coinvolge anche i lavoratori con disabilità: le assunzioni da gennaio a giugno sono state 18.236, in aumento del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, l’incremento è stato del 15,4% per le donne e del 10% per gli uomini. In linea con l’andamento generale delle attivazioni, il 63,5% dei lavoratori con disabilità è stato assunto con un contratto a termine (si veda la grafica in pagina). I rapporti di lavoro con persone disabili cessati...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi