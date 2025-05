Esenzione fiscale e contributiva del credito welfare 2025 alla luce della riscrittura della lettera f) dell’art. 51, comma 2 TUIR

La domanda

Il datore mette a disposizione un credito welfare di 1000 euro per il 2025. Il dipendente Pinco vuole usarlo così:• 500 € per la palestra del figlio non disabile, 35enne e non a carico fiscale;• 300 € per un proprio viaggio;• 200 € per un viaggio del suocero, anch’egli non a carico.Dopo la modifica introdotta dal comma 11 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha riscritto la lettera f) dell’art. 51, comma 2 del TUIR, l’intero importo (1000 euro) è esente da imposizione fiscale e contributiva?