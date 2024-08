Lavoro, per la prima volta più di 24 milioni di occupati

A luglio, per la prima volta da quando esistono le serie storiche dell’Istat, sono stati superati i 24 milioni di occupati (24 milioni e 9mila unità, per l’esattezza), e il tasso d’occupazione ha toccato il 62,3% (ma per gli uomini siamo al 71%, per donne al 53,2%, che è comunque un record). Sul mese l’occupazione in Italia è salita di 56mila unità, sull’anno di 490mila, la stragrande maggioranza di questi lavoratori sono assunti con rapporti stabili, ovvero a tempo indeterminato, +437mila (l’occupazione...

