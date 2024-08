Lavoro sommerso, i casi di inapplicabilità della maxi-sanzione

L'inapplicabilità della maxi sanzione da lavoro nero anche alla luce delle precisazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in relazione alla diffida accertativa

Nel nostro ordinamento la c.d. maxi-sanzione comincia a muovere i primi passi con l'art. 3 del D.L. 12/2002, convertito, con modificazione, dalla L. 73/2002, che prevede, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore privato (con l'esclusione del solo datore di lavoro domestico) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria modulata per fasce definite in funzione della durata dell'illecito. La ...