Lavoro sportivo, comunicazioni obbligatorie per i direttori di gara

Dal 21 marzo 2024, gli Organismi Sportivi, anche paralimpici, i CIP, CONI, Sport e Salute e gli enti sportivi dilettantistici affiliati potranno effettuare anche le comunicazioni relative ai direttori di gara tramite il Registro



Nel 2024 proseguono le novità nell’ambito del lavoro sportivo. Come sappiamo, infatti, la riforma introdotta nel 2021 non è ancora giunta al termine. Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato sul proprio sito il 21 marzo 2024 un aggiornamento riguardante le comunicazioni obbligatorie: si tratta di un tema particolarmente delicato per le associazioni e società sportive dilettantistiche e che, non avendo ancora trovato un assetto normativo definitivo, può generare confusione tra gli operatori del ...