Licenziamento collettivo e Jobs Act: legittima la tutela indennitaria in caso di violazione dei criteri di scelta

La Corte costituzionale conferma la legittimità delle disposizioni del Jobs Act, ritenendo che non sussista alcuna violazione del principio di uguaglianza nella previsione di un regime sanzionatorio diverso per lavoratori assunti in momenti storici diversi.

Questioni di legittimità costituzionale – Licenziamento collettivo – Art. 10, d.lgs. n. 23 del 2015 – Art. 3 co. 1, d.lgs. n. 23 del 2015 – Violazione dei criteri di scelta – Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – Disciplina sanzionatoria dei licenziamenti collettivi – Anzianità di servizio – Tutela indennitaria – Art. 3 Costituzione – Principio di uguaglianza – Principio di ragionevolezza – art. 76 Costituzione – Criterio di delega – Art. 4 Costituzione – Art. 35 Costituzione – Diritto al lavoro -– Non fondatezza – Inammissibilità Corte Cost. 22 gennaio 2024 n. 7



Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, fissando, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015, la tutela economica in misura di un indennizzo determinato entro un limite massimo fissato per legge ed escludendo quella reintegratoria.