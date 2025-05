Limiti e ammissibilità dell’appello incidentale tardivo

Un nuovo intervento della Cassazione su un tema sempre di non facile approccio, come quello delle regole e dei limiti di ammissibilità dell’appello incidentale, in generale ed in particolare nel processo del lavoro e previdenziale.

Il caso trattato dall’ordinanza 9686/2025 della Sezione lavoro riguarda una controversia previdenziale instaurata contro l’INAIL per l’accertamento dell’origine professionale di alcune patologie lamentate da un lavoratore, con successiva chiamata in causa del datore di ...