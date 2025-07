Autotrasporto, danneggiare il cronotachigrafo è reato

[1] "Osservava la Corte di merito che la genericità della certificazione medica prodotta, mancante di alcuna specifica indicazione circa l'entità del rilevato "stato febbrile" e il tipo di terapia da praticarsi, rendeva la stessa inidonea a rappresentare in termini di ragionevole certezza che quell'alterazione febbrile fosse sufficientemente significativa da imporre un riposo domiciliare al paziente, pena, in difetto, l'esposizione a rischio della sua salute".

[2] In passato la Cassazione (Sez. I, n. 2200 del 19/01/2018) era già intervenuta sul tema della manomissione del dispositivo tachigrafico da parte del conducente, nel caso di specie realizzata alterando il funzionamento del cronotachigrafo digitale mediante l'apposizione di una calamita. In quell'occasione, il giudice di legittimità aveva stabilito che "l'avvenuta applicazione dell'articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di comportamento posto in essere dal conducente di un mezzo, che abbia posto in essere l'alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all'art. 437 cod. pen. in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 legge n. 689 del 1981". Cfr. C. Infriccioli - F. Paesani, Tachigrafo digitale tra nuove regole e vecchi problemi, GL n. 20/2018, 35 ss.