Malattia: certificazione e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici

L’Inps ha recentemente aggiornato alcuni opuscoli informativi in materia di malattia.

Tali opuscoli sono destinati, in particolare, ai lavoratori/cittadini, ma possono in ogni caso rappresentare un supporto dottrinale anche per le aziende e per gli addetti ai lavori in materia.

Uno degli opuscoli è intitolato “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici” ed affronta aspetti riferiti, tra l’altro, agli obblighi del lavoratore in caso di assenza per malattia...