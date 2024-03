Manager, le imprese crescono i giovani con 130 piani formativi

Le imprese puntano forte sulla formazione manageriale per valorizzare i giovani talenti e offrire ai dirigenti strumenti di reskilling e upskilling per superare fenomeni di crisi. È quanto emerge dalle proposte aziendali relative ai due Avvisi “Smart” 2023, pubblicati da Fondirigenti, e ora in corso di valutazione. In tutto sono oltre 130 i piani formativi in esame, per un valore di oltre 1,5 milioni di euro.

«Per la prima volta, abbiamo voluto dedicare gli Avvisi “Smart” a due temi fondamentali per...