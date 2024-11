Manager industria, contratto rinnovato

Nuovo contratto per i manager dell’industria che si preparano ad affrontare i prossimi anni con maggiori tutele, un crescente riconoscimento economico, sempre più all’insegna dell’equità retributiva di genere, e un welfare rafforzato, con un miglioramento per la previdenza complementare e la sanità integrativa. Non solo. Nel firmare l’accordo che copre il triennio 2025-2027 e riguarda gli 80mila dirigenti attivi, Confindustria e Federmanager hanno condiviso anche regole più stringenti sulla retribuzione...

