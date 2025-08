Mantovano: evidenti i limiti del click day

Il governo lavora per riformare il sistema delle quote e dei click day, che mostrano «limiti evidenti». Obiettivo: allargare le maglie degli ingressi di lavoratori stranieri fuori quota, anche prevedendo «un nuovo canale per i profili più ricercati, detti ad alta tensione lavorativa, che consentirebbe a molti datori e lavoratori di sottrarsi alla competizione sul filo dei secondi». A illustrare la direzione di marcia, anticipata sul Sole 24 Ore del 13 giugno, è stato il sottosegretario alla presidenza...

