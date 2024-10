Maxideduzione del 120% per le nuove assunzioni stabili

Per dare una spinta all’occupazione il disegno di legge di Bilancio proroga, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per imprese e professionisti, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. Si sale di un ulteriore 10%, quindi si arriva al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti considerati svantaggiati (disabili, giovani under 30 ammessi...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi