Metalmeccanici Confimi, l’accordo per l’adeguamento ai valori Ipca

In data 14 luglio 2025, tra Confimi Industria Meccanica e Fim -Cisl è stato sottoscritto il verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica; se segnala peraltro che Uilm -Uil al momento non ha ratificato l’accordo in commento.

Analizzato lo scostamento inflattivo nel periodo di vigenza contrattuale, le Parti firmatarie concordano di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte ed i valori relativi ai compensi per ...