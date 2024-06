Metalmeccanici, parte la trattativa per il rinnovo del contratto

Primo incontro il 30 maggio in Confindustria per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici, in scadenza a fine giugno. Il settore occupa più di un milione di lavoratori (il 95% a tempo indeterminato), rappresenta l’8% del Pil, vale il 50% circa dell’export nazionale, e il valore aggiunto in termini di ricchezza pesa per oltre il 40% del totale della manifattura. Ma oggi metalmeccanica e meccatronica stanno vivendo un contesto critico, con una produttività stagnante, una produzione praticamente ferma...

