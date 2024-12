Modificati i codici conguaglio per il bonus assunzioni di beneficiari del Sfl

Lo scorso 20 novembre, con messaggio 3888/2024, l’Inps ha dato piena operatività all’esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni di beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), ovvero per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato con i medesimi soggetti.

A prevedere l’agevolazione è il decreto legge 48/2023, su cui l’istituto si era precedentemente soffermato con la circolare 111/2023, fornendo le prime e...