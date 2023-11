Montante contributivo al 2022 rivalutato del 2,3082 per cento di M.Pri.

Il montante contributivo accumulato a fine 2022 sarà rivalutato del 2,3082 per cento. Il tasso di capitalizzazione è stato comunicato dal ministero del Lavoro a fronte della nota Istat che ha elaborato il dato, determinato dal tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale nei cinque anni precedenti il 2023.

Il tasso di capitalizzazione attualizza anno per anno il montante contributivo accumulato dal singolo lavoratore ai fini della quota contributiva di pensione. Per chi può vantare più di 18 anni di contributi al 1995 tale quota è solo quella maturata dal 2012 in poi (il resto segue il calcolo retributivo); per chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995, la quota contributiva scatta dal 1996; per chi ha il primo accredito dal 1996, o ha effettuato l’opzione per il calcolo contributivo, la pensione è soggetta interamente al metodo di calcolo contributivo.

Il valore comunicato ieri dal ministero (coefficiente 1,023082) è riferito al 2023 e significa che si applica al montante accumulato a fine 2022 per le pensioni che decorreranno dal 2024.

Complessivamente l’importo della quota contributiva della pensione è determinato dal montante accumulato da ogni persona, rivalutato secondo il tasso collegato alla variazione quinquennale del Pil, e quindi moltiplicato per un coefficiente di trasformazione che è correlato all’età del pensionando (più vantaggioso all’aumentare degli anni).

Il tasso 2023 è il più elevato del recente passato. Per trovare un valore più elevato occorre risalire a quello del 2009 (1,033201). Dopo quell’anno è stato influenzato dal rallentamento/crisi dell’economia, arrivando a segnare valori negativi nel 2014 e nel 2021. Tuttavia per legge il tasso del singolo anno non può essere inferiore a uno e qualora ciò dovesse avvenire la perdita viene compensata in occasione del successivo valore positivo.