Trattamento fiscale della pensione turca

La domanda Un pensionato turco si trasferisce in Italia ad aprile del 2024. La moglie rimane residente in Turchia. La residenza viene fissata presso un’abitazione di proprietà della figlia residente all’estero, per cui è stato redatto e regolarmente registrato apposito contratto di comodato. Come viene tassata la pensione in Italia?

La soluzione del quesito richiede, in via preliminare, una riflessione sullo status di residenza fiscale del pensionato.

Secondo la normativa domestica italiana, articolo 2 comma 2 del TUIR, si considerano fiscalmente residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta incluse le frazioni di giorno, si trovano in una delle seguenti condizioni: dimorano abitualmente o hanno il proprio domicilio in Italia, oppure vi risultano semplicemente presenti.

La disposizione precisa, inoltre, ...