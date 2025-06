Nei contratti di rete la chance degli addetti con più datori di lavoro

di Cristina Odorizzi

La circolare 5/E del 16 maggio scorso, si occupa anche del regime Iva della codatorialità (par. 3.1). Nel nostro ordinamento questa fattispecie – ancora poco usata – è prevista con riferimento al contratto di rete e potrebbe tornare utile in un contesto di carenza di manodopera come quello attuale. L’articolo 30, comma-4 ter, Dlgs 276/2003, stabilisce che le imprese che sottoscrivono un contratto di rete in base all’articolo 3, comma 4-ter, del Dl 5/2009, per perseguire il programma...