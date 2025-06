Aumento dei minimi per i lavoratori dell’industria metalmeccanica

In data 12 giugno 2025 Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm si sono incontrati in ottemperanza a quanto previsto dal ccnl del 5 febbraio 2021, per aggiornare i minimi tabellari in funzione dell’andamento dell’indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato).

A seguito dell’adeguamento, con decorrenza 1° giugno 2025, sono stati definiti i nuovi importi dei minimi retributivi, delle indennità di trasferta e della reperibilità.

Riguardo alla parte retributiva, gli aumenti concordati vanno ...