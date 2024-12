Nei contratti sotto i 12 mesi 1 giorno di prova ogni 15 di calendario

Il Collegato lavoro approvato dal Senato fornisce i criteri numerici per determinare la durata del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato. L’articolo 13 integra il Decreto trasparenza (Dlgs 104/2022) con la previsione per cui, fatte salve più favorevoli disposizioni del contratto collettivo, la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario.

Si precisa, quindi, che il periodo di prova non può avere, in ogni...