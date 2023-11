Nel 2024 pensioni rivalutate fino al 5,4 per cento di Matteo Prioschi

Definito l’indice provvisorio di adeguamento all’inflazione del 2023









L’indice provvisorio di rivalutazione dei trattamenti pensionistici nel 2024 sarà pari al 5,4 per cento. «Il Sole 24 Ore» è in grado di anticipare il valore che nei prossimi giorni verrà ufficializzato con un decreto dei ministeri dell’Economia e del Lavoro.

L’indice, basato sulla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, rilevata dall’Istat in via definitiva nei primi nove mesi del 2023 e stimata per l’ultimo trimestre, si discosta...