Neo-residenti, redditi svizzeri in fuorigioco di Francesco Baccaglini e Paolo Malagoli









In un recente interpello non ancora pubblicato, l’agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia avvalendosi del regime opzionale dei neo-residenti di cui all’articolo 24-bis del Tuir devono escludere i redditi di fonte svizzera dal regime agevolato se vogliono accedere ai benefici della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore fra Italia e Svizzera (Cdi).

La convenzione Italia-Svizzera contiene infatti una particolare disposizione (l’articolo ...