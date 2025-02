Niente flat tax del 15% sugli straordinari del personale nella sanità privata accreditata

La flat tax al 15% per le prestazioni dei medici e del personale sanitario finalizzate a ridurre le liste d’attesa si applica esclusivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale del sistema della sanità pubblica. La disposizione non può essere applicata alla sanità privata, nemmeno a quella accreditata e convenzionata, indipendentemente dal fatto possa contribuire a ridurre la domanda di accesso alla sanità pubblica e, quindi, le relative liste di attesa.

È l’opinione espressa dalle Entrate...