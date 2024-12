In occasione delle festività natalizie, l’aggiornamento di Nt Plus Lavoro viene sospeso dal 24 dicembre al 1° gennaio incluso, per riprendere dal 2 gennaio con invio della newsletter il 3 gennaio.

Nel frattempo l’informazione prosegue tramite il quotidiano in versione cartacea e digitale e con il sito www.ilsole24ore.com

Ai lettori un augurio di buone feste.