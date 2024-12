Rendicontazione di sostenibilità e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali

Lo scorso 25 settembre è entrato in vigore il Dlgs 125/2024, che in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (CSRD). L’articolo 3, comma 6 del richiamato decreto stabilisce che gli obblighi d’informativa siano adempiuti in osservanza degli standard di rendicontazione (ESRS) adottati dalla Commissione europea con regolamento delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023.

In particolare, il principio di rendicontazione ESRS...