Fascia di reddito fino a 8500 euro: tassazione e contribuzione

La domanda Il dipendente part-time a tempo indeterminato in forza per tutto il 2024 con 365 giorni di detrazioni (art. 13 Tuir) ha una retribuzione di 650 euro per 13mensilità (Ccnl con 13 mensilità). Rilevato che la contribuzione sulle mensilità ordinarie è ridotta del 7% per effetto del cuneo, lo stesso si trova nella fascia reddituale sopra 8174 euro e inferiore a 8500 euro. Il dipendente deve pagare l’Irpef? Può beneficiare del tir? Suppongo che il dipendente abbia solo detrazioni art. 13 e regionale al 2% comunale allo 0,8%; quale è il netto annuale del dipendente?L’anno prossimo (anno 2025) con i medesimi importi (650 euro x 13mensilità) cosa prevede la riforma del cuneo fiscale?

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, Legge di Bilancio 2024), ha previsto, all’art. 1, comma 15, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che ...