Nuove assunzioni, tre anni per il maxisconto al 120 per cento

Nel capitolo di misure sul lavoro discusse in consiglio dei ministri in vista della stesura finale della legge di Bilancio, vengono confermati i fringe benefit esentasse per tutti gli aventi diritto; gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Si sta anche ragionando sull’estensione del paniere di beni e servizi di welfare che beneficiano dell’esenzione fiscale.

Nel testo portato in consiglio dei ministri figura anche la proroga...