Nuove regole di autotutela Inps per migliorare il rapporto con gli utenti di Silvano Imbriaci

Rafforzare il “patto con l'utenza”, quale indice di un miglior rapporto tra ente previdenziale e cittadino, in modo che l'Inps possa eliminare spontaneamente, e senza ulteriori aggravi, vizi di legittimità, incongruenze, errori di calcolo, errori materiali, vizi di merito, insomma tutti quegli elementi che, non prevedibili al momento di emanazione di un provvedimento, o non correttamente valutati, rendono il provvedimento illegittimo e ne consigliano l'eliminazione dal mondo giuridico in funzione...