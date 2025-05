Nuovi codici tributo per incentivi fiscali: Start-up, Pmi innovative e Imprese agricole giovanili

Nel quadro degli strumenti fiscali volti a sostenere lo sviluppo economico e l’innovazione, le Risoluzioni dell’agenzia delle Entrate 30/E e 31/E del 28 aprile 2025, introducono nuovi codici tributo, funzionali alla concreta fruizione, tramite modello F24, di alcune agevolazioni.

Le misure riguardano, da un lato, il credito d’imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative, e dall’altro, il regime fiscale agevolato per le imprese giovanili in agricoltura, laddove entrambe rappresentano attuazioni...