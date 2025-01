Modificati i requisiti per incubatori e acceleratori di startup innovative

Il decreto del 20 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 del 22 gennaio 2025, ridefinisce i parametri per il riconoscimento di incubatori e acceleratori di startup innovative. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il provvedimento segna un punto di svolta nell’ecosistema delle startup italiane, introducendo criteri più stringenti per garantire un sostegno mirato e trasparente. Questo nuovo quadro normativo punta a consolidare il ruolo dell’Italia come polo internazionale...

