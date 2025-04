Obbligo di consultazione prima di un trasferimento collettivo dei dipendenti

Il datore di lavoro, in presenza di un trasferimento collettivo di dipendenti, suscettibile come tale di cambiamenti per l’assetto organizzativo aziendale incidenti negativamente sulle condizioni contrattuali dei lavoratori stessi, è tenuto a informare preventivamente le rappresentanze sindacali e a svolgere la consultazione.

Il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori costituisce una condotta antisindacale, perché risulta elusa la normativa (Dlgs 25/2007) che impone alle imprese di...