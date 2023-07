Obbligo di formazione fuori dall’orario part time di Giampiero Falasca

Esigibile il corso sulla sicurezza oltre la fascia lavorativa concordata









È legittimo il licenziamento del lavoratore part time che rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria, in materia di sicurezza, in orario diverso da quello previsto dal proprio contratto; la prestazione nelle fasce eccedenti l’orario ridotto si qualifica, infatti, come lavoro supplementare e, come tale, non può essere rifiutata.

Con questo principio, la Corte di cassazione (sentenza 20259/2023) chiude il contenzioso avviato da un lavoratore part time che è stato licenziato per giustificato motivo...