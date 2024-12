Open data Inail, 890 infortuni mortali nei primi 10 mesi del 2024

Nei primi 10 mesi del 2024 sono state 491.439 le denunce d’infortunio, in crescita dello 0,4% rispetto a ottobre 2023 ma in calo significativo (-17,5%) rispetto allo stesso periodo del 2022. I casi mortali sono stati 890 (+2,5%), con un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro (da 672 a 657) e un aumento di quelli occorsi nel tragitto casa-lavoro (da 196 a 233). Crescono del 22,3% le patologie di origine professionale denunciate (73.922). Sono questi i numeri degli open data Inail relativi...

