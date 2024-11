Open data Inail, aumentano infortuni e malattie professionali

Le denunce di infortunio nei primi nove mesi del 2024 sono state 433.002 (+0,5% rispetto a settembre 2023 e -19,2% rispetto allo stesso periodo del 2022), con un aumento dei soli incidenti avvenuti in itinere. Crescono i casi mortali: 776 in tutto (+2,0%). In aumento del 22% anche le patologie di origine professionale denunciate, pari a 65.333. A dirlo sono gli open data di Inail, pubblicati ieri.

Per quanto concerne gli infortuni, i dati rilevati a settembre evidenziano una diminuzione dei casi avvenuti...