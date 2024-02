Operativo l’esonero contributivo per le lavoratrici madri, le istruzioni Inps

L’Inps chiarisce alcuni aspetti della disciplina dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.



Come noto, la legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) contiene un cospicuo pacchetto di misure volte a sostenere e integrare il reddito delle famiglie con figli, tra cui la decontribuzione per le lavoratrici madri in possesso di determinati requisiti. La strategia del Legislatore è quindi quella di “premiare” le lavoratrici con figli riconoscendo loro, nei fatti, un netto in busta più alto grazie alla riduzione dei contributi conto dipendente che vanno – a seconda del settore di appartenenza - dal...